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الاحتلال يمنع الفلسطينيين من دخول الأقصى ويؤمن دخول "يهود"للحرم الشريف

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الاحتلال يمنع الفلسطينيين من دخول الأقصى ويؤمن دخول "يهود"للحرم الشريف الاحتلال يمنع الفلسطينيين من دخول الأقصى ويؤمن دخول "يهود"للحرم الشريف
منع رجال الشرطة الإسرائيلية النساء الفلسطينيات من دخول المجمع الذى يضم المسجد الأقصى، والمعروفة بالحرم الشريف واليهود باسم جبل الهيكل فى مدينة القدس القديمة

كما أمن رجال الشرطة الإسرائيلية مغادرة مجموعة من لشبان اليهود بعد زيارة المجمع الذى يضم المسجد الاقصى، والمعروفة عند اليهود باسم جبل الهيكل

كما شاركت جماهير محافظة رام الله والبيرة، اليوم الثلاثاء، فى وقفة تضامنية نصرة للمسجد الأقصى المبارك، والأسرى القابعين فى سجون الاحتلال الإسرائيل ، وقالت محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام - على هامش مشاركتها فى الوقفة - إن الأسرى هم حراس الحلم الفلسطينى وروح الأرض الفلسطينية.. لافتة إلى أن الأسرى الذين يخوضون معارك الأمعاء الخاوية بحاجة ماسة لكل صوت فلسطينى وعالمى لينقذهم من الموت البطيء الذى يتعرضون له.

وأضاف أن الاعتقال الإدارى سيف مسلط على رقاب أسرانا وأبناء الشعب الفلسطيني، وعلى العالم الذى يدعى احترام الديمقراطية وحقوق الإنسان.

وأوضحت ليلى غنام أن الدفاع عن الأرض الفلسطينية والأرواح حق مشروع كفلته كافة المواثيق الدولية.. لافتة إلى أن القدس تتعرض لهجمة متصاعدة على مرأى من العالم أجمع، ولا أحد يحرك ساكنا، متسائلة "ما الذى ينتظره العالم لإنقاذ الأسرى والقدس؟".

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
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