الحكومة الفلسطينية تطالب بتحقيق دولى فى استشهاد فتاة فلسطينية بالخليل

طالبت حكومة الوفاق الوطنى الفلسطيني، الأمم المتحدة بتشكيل لجنة دولية للتحقيق فى ملابسات استشهاد الفتاة هديل الهشلمون (18 عاما) والتى قتلها جنود الاحتلال الإسرائيلى اليوم الثلاثاء، بإطلاق النار عليها مباشرة أثناء عبورها البوابات الحديدية على حاجز "الكونتينر" المقام على مدخل شارع الشهداء فى مدينة الخليل.

وأظهرت صور نشرها تجمع "شباب ضد الاستيطان" فى مدينة الخليل اللحظات الأخيرة التى سبقت إطلاق جنود الاحتلال النار على الفتاة هديل، دون أن تشكل على جنود الاحتلال أى خطر، وهو ما يفند مزاعم الاحتلال الإسرائيلى بمحاولتها طعن جندي، علما بأن الاحتلال ترك الفتاة تنزف لأكثر من نصف ساعة ومنع الهلال الأحمر الفلسطينى من الوصول إليها لتقديم الإسعاف اللازم لها.

كما جددت الحكومة الفلسطينية مناشدتها المجتمع الدولى بالتدخل العاجل للضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلى من أجل وقف جرائمها المتواصلة بحق الشعب الفلسطينى الأعزل، ووضع حد لسياسة الاحتلال القائمة على استسهال قتل الشعب دون حسيب أو رقيب.

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