وزير الطيران يتفقد مطار القاهرة استعدادًا لموسم الإجازات وعودة الحجاج

قام الطيار حسام كمال وزير الطيران المدني بجولة مطولة اليوم بمطار القاهرة استغرقت 8 ساعات للوقوف على جاهزية المطار لموسم الأجازات وعودة الحجاج.

تفقد الوزير في بداية الجولة أعمال التشطيبات الخارجية بمبنى الركاب الجديد رقم 2 ومنطقة الوصل بين ارض المهبط لمبنى الركاب رقم 2 الجديد ومبنى ورقم 3 ومنطقة طرق الخدمة المحيطة بالمبني الجديد، ثم تفقد منطقة مهبط الطائرات وشدد على ضرورة الحفاظ على المظهر الحضاري لأرض المهبط والزام الشركات بتخزين معدات التشغيل بالاماكن المخصصة لها، وفرض غرامات عليها في حالة المخالفة.

وشدد الوزير على متابعة اجراءات النظافة والتخلص من النفايات بشكل دوري حتى يحافظ مطار القاهرة على مظهره الحضاري.

ثم توجه كمال للمنطقة الجديدة التي تم تخصيصها كمقبرة للطائرات القديمة وتابع الاجراءات التي تتم للتخلص من هذه الطائرات بعد ابعادها عن منطقة أرض المهبط.

كما وجه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية للتخلص من هذه الطائرات، وأشار الوزير إن كثير من دول العالم تواجه هذه المشكلة وطالب المنظمة الدولية للطيران المدني الايكاو بسرعة اصدار اجراءات دولية موحدة تساعد على سرعة التخلص من هذه الطائرات.

ومن جهة أخرى تابع الوزير الإجراءات التي تقوم بها وزارة الداخلية لتحديث ورفع كفاءة نظام الجوازات والذي دخلت مرحلة التشغيل التجريبي والذي أدى إلى حدوث تكدس خلال الموجة الصباحية لرحلات اليوم الثلاثاء، ووجه بسرعة تقديم كامل المعونة الفنية لاجهزة وزارة الداخلية من أجل الانتهاء من اجراءات التحديث في أقرب وقت.

ثم توجه الوزير لتفقد سير العمل بانشاء هنجر الصيانة الجديد رقم 7000 والذي من المقرر افتتاحه مارس القادم بتكلفة استثمارية قدرها 100 مليون جنيه ، كما زار كمال نقطتي الإطفاء الرئسيتين الخاصتين بممرات المطار وتأكد من جاهزيتهما للتعامل مع اي حدث طارئ وبمعدل استجابة قدره ثلاث دقائق على اقصى نقطة بالممرات ووجه، الوزير بإضافة أحدث وحدات الانقاذ وتوافر السائل الرغوي المستخدم في حالات الطوارئ ، ثم توجه بعد ذلك الى محطات الكهرباء الخاصة بممرات المطار والمولدات الاحتياطية .

بعد ذلك توجه الوزير إلى قرية البضائع بمطار القاهرة وتفقد مخازن الصادر والوارد بالقرية ومخطط التوسع الذي تقوم به مصر للطيران في الفترة المقبلة في ضوء زيادة حركة الشحن من وإلى مطار القاهرة.

وبعد جولة المهبط توجه الوزير إلى صالات الوصول والسفر بمبنى الركاب رقم 3 والإجراءات الامنية المطبقة على الركاب الواصلين، وأكد على توافر عربات الخدمة الذاتية لحمل الحقائب، كما تفقد استراحات المطار والخدمات المقدمة بها ، كما راجع كفاءة انظمة المراقبة والتأمين وشدد على ضرورة تكثيف جهود جميع بالاجهزة العاملة بمطار القاهرة من اجل تسهيل الإجراءات في السفر والوصول خاصة استعدادا لموسم أجازة العيد وعودة الحجاج.

كما شدد الوزير على شركة الميناء بضرورة متابعة نظافة مباني الركاب ودورات المياه وتطبيق غرامات كبيرة في حالة تقاعس شركات النظافة العاملة بالمطار .