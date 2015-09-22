أخبار عاجلة

حوار| هاجر الأولى في اختبارات الحكام: نفسي أحكم دولي.. وأهلاوية حتى النخاع -
محمد حلمي يرد على شيكابالا ويوجه رسالة للاعبي الزمالك: مش أنا -
مسؤول روسي: سنطلب جلسة بمجلس الأمن إثر الضربة الأمريكية على سوريا -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ59 صاروخًا عابرًا للقارات -
سقوط العداءة الأولمبية سامجونج في اختبار مفاجئ للمنشطات -
تيلرسون: لم نسع لموافقة موسكو على الضربة الأمريكية في سوريا -
«دواجن القاهرة» تطالب بتشريع لتحديد هامش الربح للتجار -
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

“التجمع”: سنخوض الانتخابات البرلمانية بـ 28 عضوًا

Google+ Print
“التجمع”: سنخوض الانتخابات البرلمانية بـ 28 عضوًا “التجمع”: سنخوض الانتخابات البرلمانية بـ 28 عضوًا

 

حزب التجمع

أكد رئيس حزب التجمع، سيد عبد العال، إنّ الحزب لم يقم بإعداد قائمة لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، إلا أنّ الأحزاب اليسارية شكلت إئتلافاً بعد انسحاب قائمة “صحوة ” من العملية الانتخابية.

وأضاف عبد العال خلال لقاءٍ له ببرنامج “مصر في ساعة”، الذي يُذاع على قناة “الغد العربي”، مع الإعلامي محمد المغربي، أنّ اليسار يسعى أنْ يبقى صوتاً سياسياً وسط صراعات رأس المال.

وتابع عبد العال أنّه لا يُوجد رجال أعمال في حزب التجمع، كما أنّه لا يُوجد في مصر ثقافة تبرع رجال الأعمال للأحزاب التي تنادي بالعدالة الاجتماعية.

وأوضح عبد العال أنّ الفكر اليساري لا ينتعش في ظل وجود الفقر، والأمية، موضحاً أنّ حزب التجمع سيخوض الانتخابات البرلمانية الحالية بـ 28 عضواً فقط.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج

مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج

أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر

الجيش المصري الإلكتروني: الجالية المصرية «ضربت الإخوان» في أمريكا

الجيش المصري الإلكتروني: الجالية المصرية «ضربت الإخوان» في أمريكا