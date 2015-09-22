“التجمع”: سنخوض الانتخابات البرلمانية بـ 28 عضوًا

أكد رئيس حزب التجمع، سيد عبد العال، إنّ الحزب لم يقم بإعداد قائمة لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، إلا أنّ الأحزاب اليسارية شكلت إئتلافاً بعد انسحاب قائمة “صحوة مصر” من العملية الانتخابية.

وأضاف عبد العال خلال لقاءٍ له ببرنامج “مصر في ساعة”، الذي يُذاع على قناة “الغد العربي”، الإخبارية مع الإعلامي محمد المغربي، أنّ اليسار يسعى أنْ يبقى صوتاً سياسياً وسط صراعات رأس المال.

وتابع عبد العال أنّه لا يُوجد رجال أعمال في حزب التجمع، كما أنّه لا يُوجد في مصر ثقافة تبرع رجال الأعمال للأحزاب التي تنادي بالعدالة الاجتماعية.

وأوضح عبد العال أنّ الفكر اليساري لا ينتعش في ظل وجود الفقر، والأمية، موضحاً أنّ حزب التجمع سيخوض الانتخابات البرلمانية الحالية بـ 28 عضواً فقط.