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ضبط 120كيلو من اللحوم غير الصالحة للاستخدام الآدمى بكفر الشيخ

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ضبط 120كيلو من اللحوم غير الصالحة للاستخدام الآدمى بكفر الشيخ ضبط 120كيلو من اللحوم غير الصالحة للاستخدام الآدمى بكفر الشيخ
أكد الدكتور لطفى مصطفى خليفة، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، أن الحملة المشتركة من الإدارة البيطرية، والصحية، والتموين، ومباحث ، تمكنت من ضبط 120كيلو من اللحوم غير الصالحه للاستخدام الآدمى، بعدد من محلات الجزارة، والمطاعم فى مدن فوه، ومطوبس، ودسوق.

وأضاف خليفة، إن الحملة ضمن الحملات المستمرة فى مدن وقرى المحافظة، للتفتيش على اللحوم والمجازر بمحلات الجزارة، والمطاعم، وثلاجات اللحوم والدواجن، والأسماك بمدينة مطوبس.

وأشار مدير عام الطب البيطرى، إلى أنه تم تحرير المحاضر اللازمة، وتم التحفظ على المضبوطات، وجارى العرض على النيابة العامة.

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مصر 365

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