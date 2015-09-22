القبض على 4 مطلوبين لدى جهات التحقيق فى الإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية من القبض على 4 مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا ومطلوبين لدى جهات التحقيق.

تلقى اللواء على العزازى، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من اللواء محمود خليل مدير المباحث الجنائية، يفيد بالقبض على المدعو (ب. ل . ه ) 65 سنة عاطل مقيم البناهوة دائرة مركز القنطرة غرب مطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 4899 لسنة 2015 جنح القنطرة غرب بتهمة "بلطجة"، و(م.إ . م) 32 سنة عاطل مقيم حى السلام دائرة قسم ثان الإسماعيلية مطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 7932 لسنة 2015 جنح قسم ثان بتهمة "سرقة".

كما تم ضبط (م. س . ع) 20 سنة عاطل مقيم نفيشة دائرة مركز الإسماعيلية مطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 3059 لسنة 2015 جنح مركز الإسماعيلية بتهمة "مشاجرة"، و(س. س .ع) 50 سنة عاطل مقيم المعاهدة دائرة مركز القصاصين مطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 12992 لسنة 2013 جنح مركز القصاصين بتهمة "ضرب"، تم التحفظ على المتهمين وإخطار النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.