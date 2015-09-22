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محافظ الأقصر يأمر بالإزالة الفورية للتعديات علي الأراضي الزراعية خلال العيد

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محافظ الأقصر يأمر بالإزالة الفورية للتعديات علي الأراضي الزراعية خلال العيد محافظ الأقصر يأمر بالإزالة الفورية للتعديات علي الأراضي الزراعية خلال العيد

عقد محمد بدر محافظ الأقصر، اجتماعاً مع رؤساء المدن والمراكز ومسئولى المديريات الخدمية لمناقشة الاستعدادات النهائية لاحتفالات عيد الأضحي المبارك.

وأكد محافظ الأقصر علي ضرورة تنفيذ قرارات الإزالة الفورية لتعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة فى المهد والمرور الدورى خلال أيام العيد لضبط المخالفين وتطبيق إجراءات صارمة لضمان الحفاظ على استقرار الأسعار ومنع حدوث أى زيادات أو تلاعب فى الأسعار خاصة بالنسبة للسلع الأساسية، وحماية المواطنين من السلع مجهولة المصدر أو المنتهية الصلاحية.

شدد “بدر” علي ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية من مديرية الطب البيطرى والتموين والصحة للتأكد من سلامة السلع المعروضة وضمان توفيرها بجميع أرجاء المحافظة، بالإضافة إلى الجمعيات الاستهلاكية لمنع أى اختناقات مع استمرار بيع اللحوم داخل الشوادر المنتشرة بالمحافظة وتوفير سيارات تجوب المدن والقرى لتوزيع كميات من اللحوم بسعر 35 جنيه للكيلو الواحد ، مشدداً على ضرورة الذبح داخل المجازر.

وشدد محافظ الأقصر على ضرورة المرور على المخابز بجميع أنواعها بصفة دورية ومستمرة للتأكد من المواصفات الخاصة برغيف الخبز، وضبط عملية الإنتاج وتعديل مواعيد المخابز التى تنتج الخبز المدعم بما يتناسب واحتياجات المواطنين.

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