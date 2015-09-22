محافظ الوادي الجديد يتابع إنشاءات مباني الجامعة

تفقد اللواء محمود عشماوي، محافظ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، أعمال إنشاءات مباني فرع الجامعة بالمحافظة، للوقوف على أهم المستجدات.

> واستمع عشماوي، لمهندس الشركة المنفذة ونسب الأعمال في المنشآت التي خصصت لها المحافظة مساحة أرض 2000 فدان ليقام عليها كلية تربية عامة بملحقاتها وكلية للعلوم بملحقاتها وأقسامها ومستشفى للطب البيطري، بالإضافة إلى محطة معالجة للصرف الصحي بتكلفة مالية إجمالية 135 مليون جنيه.

> وأوضح مهندس الشركة المنفذة، بأن منشآت الجامعة تحتوي على كلية للعلوم تقام على جناحين بمساحة 7000م2 بتكلفة مالية 37 مليون جنيه لكل جناح مليون، ومبني المعامل والفصول على مساحة 2400م2 بتكلفة إجمالية 12 مليون جنيه.

> ومستشفى للطب البيطري على مساحة 900م2 بتكلفة 5 ملايين جنيه ومبنى لحظائر الدواجن والاغنام بتكلفة 4 مليون جنيه ومبنى لخزنات مياه الشرب بتكلفة 1,5 مليون ومحطة معالجة الصرف الصحي بتكلفة 4,5 ملايين.

> ووجه عشماوي، في ختام جولته التفقدية القائمين بالأعمال هناك بضرورة سرعة الانتهاء منها في المواعيد المحددة لها ودخولها الخدمة التعليمية في العام الدراسي المقبل.