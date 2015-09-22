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«حيدر بغدادى» يتصالح مع «سما المصرى» فى نيابة منشأة ناصر

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«حيدر بغدادى» يتصالح مع «سما المصرى» فى نيابة منشأة ناصر «حيدر بغدادى» يتصالح مع «سما المصرى» فى نيابة منشأة ناصر

تنازل منذ قليل، حيدر بغدادى المرشح المحتمل لمجلس النواب القادم عن دائرة الجمالية عن بلاغه ضد الفنانة سما المصرى، وتم الصلح بينهما فى نيابة منشأة ناصر، بمحكمة جنوب القاهرة بمجمع محاكم زينهم بالسيدة زينب . ومن جانبها وافقت الفنانة سما المصرى على قبول اعتذار حيدر بغدادى. كان محمد مصطفى دفاع المرشح حيدر بغدادى، تقدم منذ 3 أيام ببلاغ إلى نيابة منشأة ناصر، وحمل رقم 3970 لسنة 2015، يتهم فيه المرشحة سما المصرى بالتشهير بموكله فى وسائل التواصل الاجتماعى وبعض المواقع الإلكترونية، بالإضافة إلى قيامهما بنشر صوت وصورة خاص بها داخل محكمة جنوب القاهرة، يحتوى على تهديد مباشر بقطع يد ولسان حيدر وأتباعه، وذلك يشكل جريمة يعاقب عليها القانون.

 

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