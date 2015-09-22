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السيسى وهولاند يؤكدان هاتفيًا أهمية تحقيق السلام فى منطقة الشرق الأوسط

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السيسى وهولاند يؤكدان هاتفيًا أهمية تحقيق السلام فى منطقة الشرق الأوسط السيسى وهولاند يؤكدان هاتفيًا أهمية تحقيق السلام فى منطقة الشرق الأوسط

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم اتصالاً هاتفياً بالرئيس الفرنسى “فرانسوا أولاند”، تم خلاله التشاور بشأن سبل دفع وتعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين والشعبين الصديقين، والتى تشهد تنامياً ملحوظاً على كافة الأصعدة خلال الآونة الأخيرة. وأكد الرئيسان على أهمية تحقيق السلام فى منطقة الشرق الأوسط، لما سيكون لذلك من انعكاسات إيجابية على الواقع الأمنى والاقتصادى فيها. وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيسين تناولا خلال الاتصال تبادل وجهات النظر إزاء عدد من الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث توافقت رؤى البلدين حيال تلك القضايا.

 

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