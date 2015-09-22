وزير الخارجية يلتقي رئيس الدورة ٦٩ للجمعية العامة للأمم المتحدة

التقى سامح شكري وزير الخارجية في نيويورك الييوم الثلاثاء مع ” سام كوتيسا” وزير خارجية أوغندا ورئيس الدورة ٦٩ للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث تناول اللقاء التنسيق بين البلدين في الأمم المتحدة والموضوعات المطروحة على جدول أعمال الدورة السبعين للجمعية العامة، وكذا الدور المصري في الدفاع عن القضايا الأفريقية خلال عضوية مصر القادمة في مجلس الأمن، بالإضافة إلى العلاقات الثنائية وكيفية تعزيزها، والأزمة السياسية في جنوب السودان، وموضوعات مياه النيل والعلاقات بين دول حوض النيل.

وقال المستشار أحمد أبو زيد عقب اللقاء، أشار إلى أن وزير خارجية أوغندا أكد خلال اللقاء على دعم بلاده لترشح مصر لعضوية مجلس الأمن وتطلعها لقيام مصر بدور قيادي في الدفاع عن القضايا الإفريقية في المجلس، والتي تمثل أكثر من ٧٥٪ من القضايا والموضوعات المدرجة على جدول أعمال مجلس الأمن. وأضاف أن اللقاء تناول بشكل مفصل تطورات الوضع في جنوب السودان وكيفية توفير عوامل النجاح والاستدامة للاتفاق السياسي الموقع بين الحكومة والمعارضة مؤخرا، لاسيما وان مصر وأوغندا دولتان لديهما مصلحة مشتركة في استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية في جنوب السودان في أسرع وقت.

> ومن ناحية أخرى، أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية أن المحادثات بين شكري وكوتيسا تناولت ملف مياه النيل وكيفية تعزيز العلاقات بين دول حوض النيل، واتفق الجانبان على التنسيق المستمر وتكثيف التشاور فيما بينهما خلال الفترة القادمة لتقريب وجهات النظر بين دول حوض النيل بشأن القضايا العالقة في ملف الاتفاقية الإطارية لمبادرة حوض النيل.