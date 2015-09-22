هيثم عرابي يرد على خبر الأهرام عن هروب إيفونا

نفى هيثم عرابي مدير التعاقدات الخارجية بالأهلي ما تردد عن هروب مهاجم الفريق ماليك إيفونا ورغبته في الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء.

وأشارت بعض الأنباء إلى أن إيفونا دخل في خلاف مع مسؤولي الأهلي بسبب عدم حصوله على مقدم تعاقده مثلما حدث مع جون أنطوي، مما جعل المهاجم الجابوني يرفض الانضمام لقائمة لقاء الزمالك والسفر لجنوب إفريقيا لملاقاة أورلاندو بايرتس.

وأكد عرابي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن كل تلك الأنباء المنشورة هي كاذبة تماما، وأن المهاجم الجابوني لم يطلب الرحيل من الأهلي.

وأضاف"لم أتحدث مع إيفونا في أي شيء، وهو سوف يسافر مع بعثة الأهلي بشكل طبيعي ولا توجد أي مشاكل معه بالنسبة لتعاقده أو حصوله على أمواله".

وأكمل"كما أن إيفونا وصل يوم الاثنين لملعب بتروسبورت لمتابعة المباراة أمام الزمالك وكان يشعر بالضيق بعد الهزيمة".

وأتم"أرجو عدم استخدام الظروف الحالية في الفريق لنشر أخبار غير صحيحة".