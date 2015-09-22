أرقام في الجول – معروف يفرض سيطرة الزمالك في القمة

معروف يوسف مميز في قطع الكرة وصناعة فرصة خطيرة بها للزمالك. هذا ما تكشفه أرقام لاعب وسط الزمالك في مباراة التتويج بكأس مصر.

أرقام معروف في المباراة والتي يقدمها FilGoal.com بالتعاون مع موقع KoraStats للإحصاءات، تكشف عن الدور الكبير الذي قدمه في وسط الملعب وعلى الجبهة اليسرى.

معروف لعب دورا كبيرا في اختراق الزمالك لدفاعات من الجانب الأيسر مع محمود عبد المنعم "كهربا".

شاهد تحركات معروف في المباراة:

صنع معروف الهدف الأول لباسم مرسي من هذا الجانب، وتسبب خطأ في إعادة باسم علي ظهير الأهلي الأيمن الكرة لشريف إكرامي في الهدف الثاني.

وسدد الكرة على مرمى شريف إكرامي مرتين.

كما ساهم معروف دفاعيا بشكل كبير، ليساعد حمادة طلبة ويعطي كهربا حرية هجومية أكبر.

فاسترجع الكرة من بين أقدام لاعبي الأهلي 11 مرة، وتدخل لإفساد هجمات الفريق الأحمر 11 مرة آخرين.

كان دائما معروف قريبا من زملائه في خط الوسط، فاستقبل الكرة 18 مرة في منطقة وسط الملعب.

أماكن استلام معروف للكرة:

الترابط بين معروف وكهربا كان كبيرا، فهما أكثر لاعبين مررا الكرة فيما بينهما من لاعبي الزمالك. فأرسل الأول 12 تمريرة واستقبل منه 6 تمريرات.

كما مرر معروف الكرة إلى طارق حامد 5 مرات، ونفس العدد لعمر جابر.

وبشكل عام، مرر معروف الكرة 36 مرة، خرج منهم 29 تمريرة بشكل صحيح.

هذا يظهر كيف اعتمد الزمالك على لاعب وسطه النيجيري في بناء هجماته.

فهو استلم الكرة 26 مرة. خسرها 7 مرات فقط تحت ضغط مدافعي الأهلي، وقام بمراوغتين بشكل ناجح.

شاهد اتجاهات تمريرات معروف: