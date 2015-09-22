الكالتشيو مع المحمودي - عودة يوفنتوس وميلان ونابولي وصلاح

لم يكن من الممكن أن يتأخر الهدف الأول لنجم الكرة المصرية محمد صلاح مع روما أكثر من ذلك.

وشارة القيادة جعلت إيكاردي مختلفا. الآن إنتر ميلان يستطيع أن يحلم، وجماهيره تعلم أن هذه نعمة لا يمكن الاستغناء عنها.

ميلان عاد ونابولي عاد. وهناك الكثير والكثير مما تستطيع قوله عن الجولة المنصرمة في عالم الكرة الإيطالية.

هل تعلمون لماذا سجل صلاح وما هي مشاكل روما حاليا ودور توتي؟

شاهدوا تلك الحلقة الجديدة من برنامج الكالتشيو مع المحمودي:

لمتابعة ومناقشة مقدم البرنامج

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