أخبار عاجلة

حوار| هاجر الأولى في اختبارات الحكام: نفسي أحكم دولي.. وأهلاوية حتى النخاع -
محمد حلمي يرد على شيكابالا ويوجه رسالة للاعبي الزمالك: مش أنا -
مسؤول روسي: سنطلب جلسة بمجلس الأمن إثر الضربة الأمريكية على سوريا -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ59 صاروخًا عابرًا للقارات -
سقوط العداءة الأولمبية سامجونج في اختبار مفاجئ للمنشطات -
تيلرسون: لم نسع لموافقة موسكو على الضربة الأمريكية في سوريا -
«دواجن القاهرة» تطالب بتشريع لتحديد هامش الربح للتجار -
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

أرقام في الجول – هل تعرف عدد العرضيات التي أرسلها فتحي أمام الزمالك

Google+ Print

كان أحمد فتحي النجم العائد للأهلي ماكينة كرة عرضيات للفريق الأحمر في الخسارة من الزمالك في قمة نهائي كأس ، ولكن معطلة.

أرقام فتحي في المباراة والتي يقدمها FilGoal.com بالتعاون مع موقع KoraStats للإحصاءات، تكشف عن عدد كبير من العرضيات التي خرجت من قدم الجوكر بشكل خاطئ.

وطبعا عرضيات فتحي كلها كانت من الجانب الأيمن.

شاهد تحركات فتحي في المباراة:

وأرسل فتحي 11 عرضية أمام الزمالك.

ولكن المثير، أن 9 منهم خرج بشكل غير صحيح.

لم يصل سوى عرضيتين فقط لزملاء فتحي، ولكن واحدة منهم كانت في طريقها لتغيير نتيجة المباراة بعدما وصلت الكرة لمحمد حمدي زكي، ولكن تسديدته ارتطمت بالقائم.

بشكل عام، مرر فتحي الكرة 68 مرة. خرج 50 منهم بشكل صحيح بنسبة نجاح تصل إلى 74%.

المميز في أرقام فتحي، أنه خسر الكرة مرتين فقط تحت ضغط لاعبي الزمالك من 55 مرة استقبل فيهم الكرة.

واسترجع فتحي الكرة 4 مرات، وتدخل 11 مرة لإفساد هجمات الزمالك.

أماكن استلام فتحي للكرة:

نستطيع الوصول الى الص

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج

مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج

أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر

الجيش المصري الإلكتروني: الجالية المصرية «ضربت الإخوان» في أمريكا

الجيش المصري الإلكتروني: الجالية المصرية «ضربت الإخوان» في أمريكا