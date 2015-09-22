ماذا قال حكم القمة عن المباراة؟

كشف عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام وعضو الاتحاد المصري لكرة القدم، عن إعجاب السويدي يوناس إيريكسون حكم مباراة القمة بمستوى الأهلي والزمالك.

وتغلب الزمالك على الأهلي 2-0 بهدفي باسم مرسي، ليتوج بالكأس.

وقال عصام عبد الفتاح لـFilGoal.com: "إيريكسون أعرب عن إعجابه بمستوى المباراة فنيا، خاصة في الشوط الأول".

وتابع "قال إيريكسون أن اللاعبين ساعدوه على عدم إشهار بطاقات ملونة كثيرة كالمعتاد منه بسبب الإلتزام، وهو ما قد كان يتغير في حال حضور الجماهير".

وأشهر الحكم السويدي إنذارين فقط طوال المباراة.

وأوضح "هو يرى أن الجماهير تزيد الضغوط على اللاعبين، وبالتالي كان من الممكن أن تتحول هذه الضغوط إلى تدخلات عنيفة وبالتالي بطاقات".

وأضاف مازحا "لقد وعدني بزيارة مصر قريبا مع أسرته ليجرب أكلات مصرية أكثر، بعد أن أعجبته الملوخية".