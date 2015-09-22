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فيريرا يشرف على صورة ' الدوري والكأس ' في ملعب زامورا

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فيريرا يشرف على صورة ' الدوري والكأس ' في ملعب زامورا فيريرا يشرف على صورة ' الدوري والكأس ' في ملعب زامورا

حرص جوزفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك على الإشراف بنفسه على التقاط صورة الاحتفال بالدوري والكأس مع الفريق والجهاز الفني والإداري.

وتُوج الزمالك بالثنائية بعد الفوز بالدوري المصري وكأس عقب إسقاط الأهلي 2-0.

وذكر مراسل FilGoal.com أن فيريرا قام بتنظيم وقوف اللاعبين في الصورة وبدّل مكان أكثر من لاعب لاحظ أنه لم يظهر جيدا.

وأجرى الزمالك يوم لتصوير كل لاعب مع درع الدوري وكأس مصر وحضر كل أعضاء مجلس الإدارة.

لكن تأخر مصطفى سيف العماري عن الحضور فلم يظهر في الصورة والذي كانت نشبت أزمة بينه مع فيريرا عقب مباراة الأهلي.

وقال مصطفى سيف لـFilGoal.com: "تأخرت عن وقت التقاط الصورة.. لكن لا توجد مشكلة، التقطت صورا تذكارية مع اللاعبين".

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