كهربا: مواجهة الأهلي هي الأسهل.. وشعرت بخوف لاعبيه

قال محمود كهربا جناح الزمالك إن مباراة الأهلي هي الأسهل له التي خاضها وذلك بعد فوز فريقه 2-0 بنهائي كأس مصر لموسم 2014-2015.

ولعب كهربا أول مباراة قمة له بقميص الزمالك بعد انتقاله من إنبي في الصيف الماضي.

وقال كهربا عبر قناة الحياة2 يوم الثلاثاء: "مباراة الأهلي في الملعب سهلة للغاية.. لم نشعر بصعوبتها".

وأضاف "شعرت بخوف لاعبي الأهلي منذ أول كرة.. عندما مررت وراوغت أكثر من لاعب اكتسبت الثقة وهنا علمت أن اللقاء سيكون سهلا".

وأكد كهربا على أنه واجه الزمالك والأهلي مع إنبي وقتها كان الحافز للفوز عليهما كبيرا.

وأوضح "وعندما انضممت للزمالك كانت مباراة عادية بالنسبة لي.. قلنا لبعضنا البعض أننا لاعبين كبار وسنفوز عليهم وقد كان".

وتابع "عندما نظرت لتشكيل الأهلي وجدت باسم علي وأحمد فتحي فلم أكن أعلم من سيكلف برقابتي.. بدأت مع فتحي وأعود معه عندما يتقدم وبعد ذلك الملعب أصبح مفتوحا".

وأتم "جوزفالدو فيريرا المدير الفني مدرب هجومي ومنحني الثقة وطلب منّا الضغط على الأهلي وهذا ساعدني لإظهار قدراتي".