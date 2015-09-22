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مواقيت صلاة عيد الأضحى في الدولة

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مواقيت صلاة عيد الأضحى في الدولة مواقيت صلاة عيد الأضحى في الدولة

 

يؤدي جموع المسلمين في دولة الإمارات، يوم الخميس، الموافق 24 سبتمبر، صلاة عيد الأضحى المبارك في المساجد والمصليات التي اعتمدتها الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف الإماراتية.

وستبدأ أولى صلوات العيد في مدينة العين، حيث ستقام الصلاة في تمام الساعة 6:24 دقيقة، تليها إمارة رأس الخيمة وعجمان في تمام الساعة 6:25، في حين ستبدأ صلاة عيد الأضحى المبارك في كلٍ من إماراتي أبوظبي والفجيرة في تمام الساعة 6:26، وفي إمارة الشارقة في تمام الساعة6:27، وستقام آخر صلوات العيد في إمارة دبي، وذلك في تمام الساعة 6:30، وفقاً للمواقيت المحلية لدولة الإمارات.

يؤدي جموع المسلمين في دولة الإمارات، يوم الخميس، الموافق 24 سبتمبر، صلاة عيد الأضحى المبارك في المساجد والمصليات التي اعتمدتها الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف الإماراتية.

وستبدأ أولى صلوات العيد في مدينة العين، حيث ستقام الصلاة في تمام الساعة 6:24 دقيقة، تليها إمارة رأس الخيمة وعجمان في تمام الساعة 6:25، في حين ستبدأ صلاة عيد الأضحى المبارك في كلٍ من إماراتي أبوظبي والفجيرة في تمام الساعة 6:26، وفي إمارة الشارقة في تمام الساعة6:27، وستقام آخر صلوات العيد في إمارة دبي، وذلك في تمام الساعة 6:30، وفقاً للمواقيت المحلية لدولة الإمارات.

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