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محمد بن راشد ومحمد بن زايد يتلقيان تعازي ولي ولي العهد السعودي

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محمد بن راشد ومحمد بن زايد يتلقيان تعازي ولي ولي العهد السعودي محمد بن راشد ومحمد بن زايد يتلقيان تعازي ولي ولي العهد السعودي

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله في قصر سموه في زعبيل مساء اليوم بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي .. صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية الشقيقة الذي قدم صادق عزائه ومواساته لصاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ولصاحب السمو ولي عهد ابوظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة ولسمو ولي عهد دبي في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم طيب الله ثراه.

وقد اعرب سمو الامير محمد بن سلمان عن عميق الاسى والحزن لرحيل فارس من فرسان دولة الامارات مبتهلا الى الله عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم اسرته وشباب الامارات جميل الصبر وحسن العزاء..إنا لله وإنا اليه راجعون.

حضر مجلس العزاء سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي ومعالي محمد أحمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب مستشار الأمن الوطني وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع وسمو الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم مدير دائرة اعلام دبي الى جانب عدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين والوفد المرافق لسمو الامير السعودي.

 رافق سمو ولي ولي العهد السعودي كل من صاحب السمو الملكي الامير عبدالعزيز بن سعود بن نايف ال سعود وصاحب السمو الملكي الامير أحمد بن فهد بن سلمان ال سعود وصاحب السمو الملكي الامير بدر بن عبدالله ال سعود وصاحب السمو الملكي الامير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز ال سعود.

وكان صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي ولي العهد وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية الشقيقة قد وصل في وقت سابق اليوم الى المطار الأميري بدبي حيث كان في استقباله صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

كما كان في الاستقبال سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب مستشار الأمن الوطني وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة .

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