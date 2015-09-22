محمد بن زايد يعتمد دفعة جديدة من قروض الإسكان في أبوظبي

بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" ..اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي صرف دفعة جديدة من قروض الإسكان للمواطنين وعددهم/ 1202 /مستفيد من إمارة أبوظبي بقيمة مليارين وأربعمائة وأربعة ملايين درهم.

ووجه المجلس التنفيذي هيئة أبوظبي للإسكان بمباشرة صرف القروض وفق الإجراءات المتبعة وإعلام المستفيدين منها.

وتغطي الدفعة الجديدة من القروض احتياجات ومتطلبات المواطنين في بناء مساكنهم أو استكمالها وذلك في مختلف مناطق إمارة أبوظبي حيث تتوزع القروض على 879 مستفيدا في أبوظبي و323 مستفيداً في المنطقتين الشرقية والغربية من الإمارة.

وتأتي هذه التوجيهات انطلاقاً من حرص القيادة الحكيمة لصاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي والمتابعة الحثيثة لسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان على وضع شؤون المواطنين على رأس أولويات الأجندة الحكومية وتوفير كافة متطلبات الحياة الكريمة وتأمين السكن الملائم لهم ولأسرهم بما ينعكس إيجاباً على استقرارهم الاجتماعي والاقتصادي.

جدير بالذكر أن قرض الإسكان الحكومي في أبوظبي يبلغ مليوني درهم يسدد على أقساط شهرية متساوية بلا فوائد ويعفى المواطن من دفع 25 في المائة من إجمالي قيمة القرض الممنوح له عند اكتمال تشييد بناء مسكنه إضافة إلى الإعفاء لمرة واحدة وبنسب محددة عند قيام المواطن المقترض بالسداد المبكر للقرض فضلاً عن العديد من التسهيلات الأخرى.