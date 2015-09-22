توزيع 104 رأس ماشية على الأسر الأكثر احتياجًا في قنا

أعلن عبد الحميد الهجان محافظ قنا، إن مؤسسة مصر الخير وجمعية الأورمان بقنا، سوف يقومان بذبح عدد 104 رأس ماشية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك لتوزيع لحومها على أهالي القرى الأكثر احتياجًا بالمحافظة خلال الثلاثة ايام الأولى من العيد.

وأوضح الهجان إن مؤسسة مصر الخير تساهم بعدد 22 عجل حي و56 عجل مذبوح، فيما تساهم جمعية الأورمان بعدد 26 رأس ماشية أخرى، مشيرًا إن توزيع لحوم هذه الأضاحي سوف يتم وفقا للأبحاث الإجتماعية التي أعدتها لجنة تضم ممثلين من الشئون الإجتماعية ومؤسسة مصر الخير وجمعية الأورمان مع وضع اولويات في التوزيع تبدأ بالأرامل ثم المرأه المعيله والأكثر احتياجًا.

وأشاد محافظ قنا بالدور التنموي والأعمال الخيرية التي تقوم بها الجمعيات الأهلية على أرض المحافظة بالتعاون مع المؤسسات الحكومية مما يُجسد معاني التكافل الاجتماعي والعمل الخيري والخدمي.