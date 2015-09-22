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تموين أسيوط: جار متابعة انتظام وصول المواد البترولية لمحطات البنزين

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تموين أسيوط: جار متابعة انتظام وصول المواد البترولية لمحطات البنزين تموين أسيوط: جار متابعة انتظام وصول المواد البترولية لمحطات البنزين
أرجع صالح عبد الله، وكيل وزارة بأسيوط، فى بيان صادر عن المديرية، أن حدوث الاختناقات والتزاحم خلال الفترة الماضية يعود إلى تأخر وصول منتج بنزين 95 الذى يصل لمعامل التكرير لإنتاج البنزين (80 ، 92)، مما أدى إلى تأخر شحن كميات المواد البترولية للمحطات – حسبما أفاد مسئولو شركات البترول بأسيوط - ما نتج عنه حدوث اختناقات على محطات البنزين ووجود نقص بالكميات المتاحة بالأسواق.

وأوضح "عبد الله" أن تعليمات المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط واضحة بشأن بتشديد الرقابة على الأسواق والمخابز والمستودعات، للحد من تسريب السلع المدعمة للاتجار بها فى السوق السوداء، وضمان وصول الدعم لمستحقيه وتوفير المواد الاساسية ومن بينها المواد البترولية.

وقال صالح إن المديرية قامت بالتنسيق مع مباحث التموين والإدارات الفرعية بوضع لجان على كل محطات الخدمة لمتابعة الكميات المشحونة والإشراف على توزيعها وضبط كل من تسول له نفسه التلاعب والمتاجرة فى هذه السلع الحيوية، موضحاً أنه تم ضبط 61 مخالفة مواد بترولية متنوعة لمستودعات البوتاجاز ومحطات البترول، فضلا عن مخالفات تعبئة سولار فى جراكن بلاستيك.

وأكد صالح عبد الله وكيل وزارة التموين بأسيوط أنه يتابع بدء انتظام وصول الكميات المقررة للمواد البترولية للمحافظة خلال الفترة الحالية، وذلك عقب قيام المديرية بمخاطبة شركات البترول لتوفير المنتجات البترولية وشحنها للمحطات فى أوقات مبكرة لمنع الاختناقات بمحطات الخدمة.

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مصر 365

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