أخبار عاجلة

حوار| هاجر الأولى في اختبارات الحكام: نفسي أحكم دولي.. وأهلاوية حتى النخاع -
محمد حلمي يرد على شيكابالا ويوجه رسالة للاعبي الزمالك: مش أنا -
مسؤول روسي: سنطلب جلسة بمجلس الأمن إثر الضربة الأمريكية على سوريا -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ59 صاروخًا عابرًا للقارات -
سقوط العداءة الأولمبية سامجونج في اختبار مفاجئ للمنشطات -
تيلرسون: لم نسع لموافقة موسكو على الضربة الأمريكية في سوريا -
«دواجن القاهرة» تطالب بتشريع لتحديد هامش الربح للتجار -
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور..وكيلة وزارة التعليم بكفر الشيخ تؤجل صيانة مدرسة لعدم تعطيل الدراسة

Google+ Print
بالصور..وكيلة وزارة التعليم بكفر الشيخ تؤجل صيانة مدرسة لعدم تعطيل الدراسة بالصور..وكيلة وزارة التعليم بكفر الشيخ تؤجل صيانة مدرسة لعدم تعطيل الدراسة
قررت الدكتورة منى مصطفى، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، تأجيل أعمال الصيانة لمدرسة تجريبية المعلمات إلى النصف الثانى من العام الدراسى، حرصا على عدم تعطيل العملية التعليمية، كما وعدت بدراسة اقتراح قدمه هانى سعيدة مدير المدرسة بأن تدخل المدرسة فى خطة بناء المدارس فى الخطة الجديدة للعام القادم.

وجاء ذلك خلال تفقد الدكتورة منى مصطفى يحيى وكيل وزارة التربية والتعليم اليوم الثلاثاء للمدرسة تجريبية المعلمات والمدرسة الإعدادية القديمة بكفر الشيخ، والمدرسة الثانوية الجديدة، رافقها خلالها على فايق مدير إدارة شرق كفر الشيخ التعليمية عام.

كما قررت وكيلة وزارة التعليم بكفر الشيخ بدء الدراسة لطالبات الإعدادية الجديدة للبنات بالمدرسة الثانوية الجديدة، لحين الانتهاء من أعمال الصيانة الشاملة بالمدرسة الإعدادية، والتى ستنتهى نهاية شهر أكتوبر، وأمرت بالتنسيق بين إدارة المدرستين لما فيه الصالح العام والحفاظ على أمن وسلامة ونظافة المدرسة.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365