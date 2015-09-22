بالصور..وكيلة وزارة التعليم بكفر الشيخ تؤجل صيانة مدرسة لعدم تعطيل الدراسة

قررت الدكتورة منى مصطفى، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، تأجيل أعمال الصيانة لمدرسة تجريبية المعلمات إلى النصف الثانى من العام الدراسى، حرصا على عدم تعطيل العملية التعليمية، كما وعدت بدراسة اقتراح قدمه هانى سعيدة مدير المدرسة بأن تدخل المدرسة فى خطة بناء المدارس فى الخطة الجديدة للعام القادم.

وجاء ذلك خلال تفقد الدكتورة منى مصطفى يحيى وكيل وزارة التربية والتعليم اليوم الثلاثاء للمدرسة تجريبية المعلمات والمدرسة الإعدادية القديمة بكفر الشيخ، والمدرسة الثانوية الجديدة، رافقها خلالها على فايق مدير إدارة شرق كفر الشيخ التعليمية عام.

كما قررت وكيلة وزارة التعليم بكفر الشيخ بدء الدراسة لطالبات الإعدادية الجديدة للبنات بالمدرسة الثانوية الجديدة، لحين الانتهاء من أعمال الصيانة الشاملة بالمدرسة الإعدادية، والتى ستنتهى نهاية شهر أكتوبر، وأمرت بالتنسيق بين إدارة المدرستين لما فيه الصالح العام والحفاظ على أمن وسلامة ونظافة المدرسة.



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