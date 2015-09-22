أخبار عاجلة

حوار| هاجر الأولى في اختبارات الحكام: نفسي أحكم دولي.. وأهلاوية حتى النخاع -
محمد حلمي يرد على شيكابالا ويوجه رسالة للاعبي الزمالك: مش أنا -
مسؤول روسي: سنطلب جلسة بمجلس الأمن إثر الضربة الأمريكية على سوريا -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ59 صاروخًا عابرًا للقارات -
سقوط العداءة الأولمبية سامجونج في اختبار مفاجئ للمنشطات -
تيلرسون: لم نسع لموافقة موسكو على الضربة الأمريكية في سوريا -
«دواجن القاهرة» تطالب بتشريع لتحديد هامش الربح للتجار -
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

حركة "وعى" تبدأ حملة توعية تزامنا مع الانتخابات البرلمانية

Google+ Print
حركة "وعى" تبدأ حملة توعية تزامنا مع الانتخابات البرلمانية حركة "وعى" تبدأ حملة توعية تزامنا مع الانتخابات البرلمانية
قال المستشار هانى رياض القللى، المتحدث الرسمى باسم حركة "وعى" للتثقيف السياسى، فى بيان له، إن الحركة ستبدأ حملة توعية فى كل محافظات بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، تزامنا مع اقتراب الأنتخابات البرلمانية وتحقيق الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق.

وأضاف القللى أن الهدف الرئيسى من حملة التوعية هو وضع معايير وضوابط لاختيار العضو البرلمانى الذى سيكون قادرا على تحقيق مصالح الشعب، حتى لا يتم التلاعب بعقول البسطاء كما كان من قبل فى عهد الإخوان والحزب الوطنى المنحل .

وأكد أن المجلس القادم سيكون له مهام ودور خطير، وإذا لم نحسن اختيار أعضائه سنكون مرتكبين لجريمة كبرى، وستلحق بنا كارثة، قد يبدو معيار الانتماء للثورة معياراً فضفاضاً، يمكن أن يتسرب منه، وبسهولة من هم أعداء للثورة، بمجرد الزعم أنهم من الثوار.

وأشار القللى الى إن المبدأ الأساسى للديمقراطيات الحديثة يقوم على اختيار الشعب لممثلين ينوبون عنه فى اتخاذ القرارات على مستوى الوطن، قائلا: إن حركة وعى لن يكون هدفها الوقوف جانب مرشح أو حزب أو فصيل سياسى، ولكن الهدف الأوحد هو تصدير معايير أختيار النواب دون تحيز .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج

مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج

أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر

الجيش المصري الإلكتروني: الجالية المصرية «ضربت الإخوان» في أمريكا

الجيش المصري الإلكتروني: الجالية المصرية «ضربت الإخوان» في أمريكا