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صندوق الإسكان بالشرقية يطالب حاجزى وحدات 2008 بتحديث بياناتهم

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صندوق الإسكان بالشرقية يطالب حاجزى وحدات 2008 بتحديث بياناتهم صندوق الإسكان بالشرقية يطالب حاجزى وحدات 2008 بتحديث بياناتهم
طالب صندوق الإسكان بديوان عام محافظة الشرقية، المتقدمين لحجز وحدات سكنية فى مشروع عام 2008 بالحضور إلى إدارة الإسكان بالمحافظة، وذلك لاستكمال الملفات الخاصة بهم.

وكان صندوق الإسكان أعلن فى بيان له صدر اليوم بضرورة استكمال الحاجزين ملفاتهم "صورة البطاقة الشخصية للزوج الزوجة الحديثة، مفردات دخل الزوج والزوجة الحديثة، صورة وصل مقدم الحجز، عقد إيجار موثق، إذا كان الزوج أو الزوجة لا يعملوا خطاب من التأمينات بالإفادة".

جدير بالذكر أن الحاجزين عام 2008 وعددهم يتجاوز 2000 أسرة، هم الحاجزون فى المرحلة الثانية فيما كان يسمى من قبل بمشروع مبارك القومى للشباب وقاموا بدفع مبلغ 5000 جنيه لمحافظة الشرقية، وذلك أثناء الإعلان عن هذا المشروع إلا أنه وبعد كل هذه السنوات التى مرت والتى قاربت على 7 سنوات لم يتسلموا وحداتهم السكنية، مما دفعهم لتنظيم عدة وقفات احتجاجية لمعرفة مصيرهم من هذه الوحدات السكنية والتى كانت تنتهى عادة بوعود بحل الأزمة .
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