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بالصور.. ضخ المياه لأول مرة من محطة الكشلة لمدينة دسوق بكفر الشيخ

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أكد اللواء أحمد بسيونى زيد، رئيس مركز ومدينة دسوق، أنه تم ضخ المياه، اليوم الثلاثاء، من محطة مياه الشرب بالكشلة بدسوق إلى الشبكة الرئيسية بالمدينة.

وأضاف بسيوني، فى تصريح صحفى، أنه تم تشغيل المحطة بطاقة 500 ل/ ث، على أن يتم استكمال الأعمال عقب إجازة عيد الفطر الأضحى المبارك، لتكون 1000 ل/ث.

وقال رئيس مركز ومدينة دسوق، إنه تم عمل التنسيق، وتحرير محضر بدء التشغيل، بحضور جميع الجهات المعنية من الجهاز التنفيذى، ومدير المشروع، وشركة المياه، وشركة بامج للتشغيل.

وأضاف بسيونى، جاء ذلك بناء على توجيهات والمتابعة الدائمة للدكتور أسامة حمدى عبد الواحد محافظ كفر الشيخ، لسرعة البدء فى ضخ المياه.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
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