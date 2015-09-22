بالصور..وزير النقل يتفقد موانى السويس ويعد بتشغيل خط الركاب بورتوفيق – ضبا

زار الدكتور سعد الجيوشى وزير النقل موانى السويس ورافقه أثناء الزيارة اللواء العربى السروى محافظ السويس واللواء مهندس هشام أبو سنة رئيس هيئة موانى البحر الأحمر حيث تعتبر الزيارة الاولى بعد توليه وزارة النقل لمتابعة حركة نشاط الموانى والمشروعات التنموية.

وتفقد الجيوشى صالات الوصول والسفر بميناء بورتوفيق ووعد باتخاذ كافة القرارات لعودة خط الركاب بورتوفيق – ضبا، للعمل مرة اخرى بعد مراجعة الاتفاقيات السابقة والعمل على تسهيل كافة الاجراءات اللازمة لعودة ميناء بورتوفيق للعمل والريادة وتوفير فرص عمل جديدة.

و قال عبد الرحيم مصطفى المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الاحمر ان وزير النقل بحث اعمال التطوير بالميناء خلال الفترة القادمة ومنها انشاء رصيف خلف الشمالى بميناء بورتوفيق بطول 200-300 متر وعمق 10 متر ورفع كفاءة بعض المبانى واعادة تنسيق الموقع العام وانشاء مارينا لليخوت باستثمارات 300 مليون جنيه .

و كذا بعض المشروعات التنموية بميناء الادبية ومنها انشاء محطة صب سائل ومحطة صب جاف رقم ( 2 ) وتطوير ورفع كفاءة الارصفة البحرية وتطهير حوض الميناء لزيادة الاعماق 14-15 متر .



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