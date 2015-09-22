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لمريض الكبد.. تمتع بالعيد ولكن ابعد عن الأملاح والبهارات الحريفة والدهون

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لمريض الكبد.. تمتع بالعيد ولكن ابعد عن الأملاح والبهارات الحريفة والدهون لمريض الكبد.. تمتع بالعيد ولكن ابعد عن الأملاح والبهارات الحريفة والدهون
أكد الدكتور علاء المهدى، استشارى الكبد والجهاز الهضمى بطب عين شمس، أن هناك نصائح مهمة يجب أن يتبعها مريض الكبد لعدم حدوث مضاعفات صحية خلال فترة العيد.

وقال إن هناك نوعين من المرضى مريض الكبد تليف المتكافئ ومريض تليف الكبد غير المتكافئ، موضحًا أن مريض الكبد المتكافئ ننصحه بالابتعاد عن اللحوم الدسمة والتى تحتوى على حيث يمكن تناول اللحوم الحمراء فى حدود 60 جرامًا يوميًا وينصح بالابتعاد عن اللحوم المحتوية على الدهون والإملاح الزائدة حيث ننصحه بالإقلال من تناول الطعام المحتوى على نسبة عالية من الملح.
>وأشار إلى أن مريض الكبد يجب أن يبتعد عن تناول الطعام المسبك والتوابل الحريفة مثل الشطة والكمون والبهارات أما مريض تليف الكبد غير المتكافئ فله طبيعة أكل خاصة جدًا حيث إنه يجب أن يتناول الطعام "نى فى نى" بدون ملح ويمكن استبداله بالليمون أو استبداله بالأملاح الطبية والإقلال من السوائل بحيث لا تزيد كمية الماء على لتر ماء يوميًا.

وقال إنه يجب الانتظام فى تناول الأدوية وعدم وقفها خلال فترة العيد حيث إنه كمريض كبد غير المتكافئ يدخل فى مضاعفات سريعة مثل الغيبوبة الكبدية والتعرض للنزيف إذا كان يعانى من دوالى مرىء.
>أما مريض الكبد الدهنى فيفضل الابتعاد عن اللحوم الدسمة قدر الإمكان ويتناول الطعام الصحى والابتعاد قدر الإمكان عن اللحوم الدسمة المحتوية على الدهون ويمكن تناول العصائر وممارسة الرياضة بصورة منتظمة وتناول الخضراوات والفواكه أما المرضى الذين يعانون من قرحة بالمعدة فننصحهم بالابتعاد عن تناول اللحوم المحمرة وذات الكثافة الدهنية والابتعاد عن الأملاح مثل الرنجة أو الفسيخ أو المخلالات.

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مصر 365

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