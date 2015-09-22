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العربية لدراسة أمراض السكر تشارك بمؤتمر الجمعية الأوروبية بستوكهولم بالسويد

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قالت الدكتورة إيناس شلتوت، أستاذ الباطنة والسكر والغدد الصماء بطب قصر العينى، رئيس الجمعية العربية لدراسة أمراض السكر والميتابلوليزم، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن الجمعية العربية شاركت بالمؤتمر السنوى للجمعية الأوروبية لدراسة أمراض السكر فى ستوكهولم بالسويد والذى اختتمت أعماله مؤخرًا بحضور 18 ألف طبيب متخصص من كل دول العالم فى مجال مرض السكر.

وأشارت الدكتورة إيناس إلى أن الجمعية العربية لدراسة أمراض السكر والميتابوليزم مثلت فى المؤتمر، وذلك بإقامة ركن خاص بها قامت باستعراض أبحاث الجمعية عن مرض السكر فى مصر والدول العربية واستعرضت أيضا الأنشطة المختلفة التى تقيمها الجمعية سنويا والمطبوعات التثقيفية للمرضى.

جدير بالذكر أن الدكتورة إيناس شلتوت، أستاذ السكر والباطنة بطب قصر العينى، استعرضت جهود الجمعية فى الوقاية من مرض السكر ومضاعفاته.

وأوضحت أن موقع الجمعية قام بزيارته كل من رئيس الاتحاد الدولى الفيدرالى للسكر سير مايكل هرست، وكذلك الدكتور أندرو بولتون رئيس الجمعية الأوروبية للسكر، والدكتور شوكت صاديكوت الرئيس القادم للاتحاد الفيدرالى العالمى للسكر.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
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مصر 365

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