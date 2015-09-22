بعض عقاقير علاج الزهايمر قد تعمل على منع كسور العظام

كشفت دراسة طبية النقاب عن فعالية بعض عقاقير علاج مرض الزهايمر فى مضاعفة الكتلة العظيمة بين فئران التجارب، وهو ما يعنى إمكانية استخدامها فى علاج هشاشة العظام، وفقا لأحدث الأبحاث السريرية.

يعد مرض الزهايمر الشكل الأكثر شيوعا لخرف الشيخوخة، حيث تزداد الإصابة فى مراحل مبكرة، لتتراجع كثافة العظام، ويصبح المرضى أكثر عرضة لمخاطر كسور العظام.

وتشير الدراسة إلى أن عقار "هيليون" المعالج لمرض الزهايمر جنبا إلى جنب "دونيبيزيل"، اللذين يعملان على تحسين الوظيفة الإدراكية، ولكن لوحظ أيضا فعاليتهم فى تحسين كثافة العظام، مما يقلل من خطر الإصابة بالكسور.

وأكد الباحثون أن عقار "دونيبيزيل" يعمل على تحسين الوظائف المعرفية، وزيادة كثافة العظام، مما يجعله دواء مفيدا لمرضى الخرف وهشاشة العظام.