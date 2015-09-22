طفلك المصاب بالسكر أكليه فتة ولحمة وفاكهة وخلية يلعب رياضة وقللى الدهون

أكد الدكتور ممدوح النحاس أستاذ السكر والغدد الصماء بطب المنصورة أن الأطفال المصابين بالسكر يمكنهم الاستمتاع بالعيد دون مشاكل صحية باتباع بعض النصائح الهامة..

وقال النحاس إن المناسبات المصرية ترتبط عادة بتناول الأطعمة المختلفة حسب طبيعة المناسبة، ودائما ما يرتبط عيد الأضحى بالإكثار من أكل اللحوم والحلويات مشيرا: بالنسبة لمرض السكر ينصح بتجنب الإكثار من الدهون وكما هو معروف فإن لحم الضأن من أكثر اللحوم احتواء على الدهون وينصح بطهى اللحوم بدون استخدام الكثير من الدهون.

وأشار يمكن ان تناول اللحوم مشوية وتجنب المحمر والمقليات ويفضل اللحوم المشوية وذلك لان البروتينات تحتاج الى وقت أطول فى الهضم وبالتالى يجب تناول وجبات متباعدة حتى تتمكن المعدة من هضم الطعام مؤكدا على ضرورة الاقلال من تناول ملح الطعام.

وقال ان الاطفال المصابين بمرض السكر عليهم الاكثار من ممارسة الرياضة فى العيد حيث ان ممارسة الرياضة تساعد على حرق الدهون الزائدة وبالتالى تساعد على انخفاض مستوى السكر فى الدم ويسمح لهم بتناول الفواكه الطبيعية بدلا من العصائر حيث ان الفاكهة تحتوى على الياف نباتية تبطئ من امتصاص السكر وتقلل من ارتفاع مستوى السكر فى الدم ..

وأشار أستاذ السكر إلى أنه يمكن للطفل المصاب بالسكر أن يتناول اللحوم بحيث تتناسب مع وزن الجسم ويمكن تناول الفتة وكل المأكولات المرتبطة بالعيد بشرط أن تكون نسبة الدهون فيها أقل ما يمكن.

وينصح أستاذ السكر بتناول السلاطة الخضراء مع الوجبات فهى تساعد على تقليل الآثار الضارة لهذه المأكولات ويمكن التنزه وأفضل أنواع الرياضة لمريض السكر هو السباحة لأنها لا تعرضه للإصابات مما يحميه من أى مضاعفات للسكر كما أنها تعمل على تخفيض مستوى السكر بالدم.

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