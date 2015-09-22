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جامعة الإسكندرية توقع مذكرة تفاهم مع هيئة الرقابة النووية بمجال التعليم والتدريب

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جامعة الإسكندرية توقع مذكرة تفاهم مع هيئة الرقابة النووية بمجال التعليم والتدريب جامعة الإسكندرية توقع مذكرة تفاهم مع هيئة الرقابة النووية بمجال التعليم والتدريب

جامعة الإسكندرية

وقع الدكتور رشدى زهران رئيس جامعة الاسكندرية، والدكتور محمد رضا عز الدين رئيس مجلس ادارة هيئة الرقابة النووية والاشعاعية اليوم ( 22/9/2015 ) مذكرة تفاهم بين الجامعة والهيئة فى مجالات التعليم والتدريب ذات الصلة بالأمن النووي.

تهدف المذكرة إلى التعاون فى إعداد وتقديم برامج التدريب والتعليم المختلفة لتنمية الكوادر البشرية الوطنية ذات الصلة بالأمان والأمن النوويين ، والتعاون فى مجال الأبحاث المشتركة وتقديم المشروعات والبرامج المختلفة لخدمة المجتمع ونشر ثقافة الأمان والأمن النوويين فى المجتمع المصرى  تمهيداً لتنفيذ البرنامج النووى المصري.

وأكد الدكتور رشدى زهران رئيس جامعة الاسكندرية اهتمام الجامعة من خلال قسم الهندسة النووية والاشعاعية بكلية الهندسة بدعم البرنامج النووى المصرى وتعزيز التطبيقــات للاستخدامات السلمية للعلوم والتكنولوجيا النووية   .

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