القبص على موظفين بحى شبرا طلبا رشوة 5000 جنيه من صاحب عقار مخالف

تمكنت قوات مباحث مرافق القاهرة، من ضبط قضية فساد بحى شبرا، حيث تم ضبط اثنين موظفين استغلا وظيفتهما للحصول على رشوة من أحد أصحاب العقارات بالحى.

وحصل اللواء هشام العراقى مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة على معلومات، تؤكد وجود قضية رشوة بحى شبرا، حيث قام المدعو أسامة عبد المنعم متولى صاحب العقار رقم 14 بميدان صبحى بشبرا بإبلاغ رجال المباحث بأن الموظفين " و.ع" موظف بلجنة التظلمات، و"س. س" مدير ادارة التنظيم ساوموه على رفض التظلم المقدم من سكان العقار ويقضى بوقف رخصة الهدم رقم 4 لسنه 2015 الذى حصل عليها لهدم العقار، مقابل الحصول على 5 آلاف جنيه.

وأثبتت التحريات برئاسة العقيد آسر كمال رئيس مباحث مرافق القاهرة وعضوية النقيب محمد الغرباوى صحة البلاغ بعد أن تم جمع المعلومات والتأكد منها، وبتقنين الإجراءات وعرض محضر التحريات على النيابة العامة تم إصدار إذن من النيابة العامة لتسجيل المكالمات وتصوير اللقاءات التى تتم بينهم، وبالتنسيق مع قطاع نظم الاتصال وتكنولوجيا المعلومات بالإدارة العامة للمساعدات الفنية، تم تسجيل اللقاء وتصويرهما اثناء تقاضيهما رشوة بخمسة آلاف جنيه.

وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه واقعة التسجيل وواقعة الضبط، اعترفا بارتكابهما الواقعة لمرورهما بضائقة مالية، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.