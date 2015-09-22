أخبار عاجلة

حوار| هاجر الأولى في اختبارات الحكام: نفسي أحكم دولي.. وأهلاوية حتى النخاع -
محمد حلمي يرد على شيكابالا ويوجه رسالة للاعبي الزمالك: مش أنا -
مسؤول روسي: سنطلب جلسة بمجلس الأمن إثر الضربة الأمريكية على سوريا -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ59 صاروخًا عابرًا للقارات -
سقوط العداءة الأولمبية سامجونج في اختبار مفاجئ للمنشطات -
تيلرسون: لم نسع لموافقة موسكو على الضربة الأمريكية في سوريا -
«دواجن القاهرة» تطالب بتشريع لتحديد هامش الربح للتجار -
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

القوات المسلحة توزع 1.5 مليون حصة غذائية بالمحافظات فى عيد الأضحى

Google+ Print
القوات المسلحة توزع 1.5 مليون حصة غذائية بالمحافظات فى عيد الأضحى القوات المسلحة توزع 1.5 مليون حصة غذائية بالمحافظات فى عيد الأضحى
أعلنت القوات المسلحة أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية قامت القوات المسلحة بتوزيع أكثر من مليون ونصف حصة ترفيه غذائى إضافية بالقرى والنجوع والأحياء بالعديد من محافظات الجمهورية وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

تم ذلك بالتنسيق مع مديريات التضامن الاجتماعى والجمعيات الأهلية بالمحافظات لتوزيعها على المستحقين. وكانت القوات المسلحة قد قامت بتوزيع أكثر من 3 ملايين حصة غذائية مجانية مع بدء شهر رمضان وخلال عيد الفطر المبارك ليصل إجمالى ما تم توزيعه هذا العام إلى اكثر من 4.5 مليون حصة غذائية.

وتتقدم القوات المسلحة بخالص التهانى للشعب المصرى العظيم بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك أعاده الله على الشعب المصرى والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات .
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365