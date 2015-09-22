القوات المسلحة توزع 1.5 مليون حصة غذائية بالمحافظات فى عيد الأضحى

أعلنت القوات المسلحة أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية قامت القوات المسلحة بتوزيع أكثر من مليون ونصف حصة ترفيه غذائى إضافية بالقرى والنجوع والأحياء بالعديد من محافظات الجمهورية وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

تم ذلك بالتنسيق مع مديريات التضامن الاجتماعى والجمعيات الأهلية بالمحافظات لتوزيعها على المستحقين. وكانت القوات المسلحة قد قامت بتوزيع أكثر من 3 ملايين حصة غذائية مجانية مع بدء شهر رمضان وخلال عيد الفطر المبارك ليصل إجمالى ما تم توزيعه هذا العام إلى اكثر من 4.5 مليون حصة غذائية.

وتتقدم القوات المسلحة بخالص التهانى للشعب المصرى العظيم بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك أعاده الله على الشعب المصرى والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات .

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