وزير الدفاع مهنئا الرئيس بالعيد: نقف خلف قيادتكم حراسًا.. أمناء على مصر

بعث الفريق أول صدقى صبحى، القائـد العـام للقـوات المسلحـة، وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـى ببرقيـة تهنئـة للرئيـس عبد الفتاح السيسى، رئيـس الجمهوريـة القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبـة حلول عيد الأضحى المبارك 1436هـ

جاء فى البرقية: "يطيب لى أن أبعث إلى سيادتكم بأسمى آيات التهانى بحلول عيد الأضحى المبارك، داعيا الله أن يجعله عيد خير وبركة على مصر وشعبها العظيم بقيادتكم لمسيرة الوطن نحو غد افضل لشعبنا، متمنيا لكم التوفيق فى مهامكم ومسئولياتكم الوطنية التى تحملون امانتها بكل الصدق والإخلاص والتفانى.

ورجال القوات المسلحه وهم يهنئون سيادتكم بهذه المناسبة الروحية المباركة يباركون قيادتكم لوطن نحو الحياة الآمنة المطمئنة، والبناء والتعمير ونشر الخير فوق ربوع الوطن، ويؤكدون وقوفهم خلف قيادتكم حراسا، أمناء على مصر وشعبها، أوفياء ليمين الولاء لها فى إنكار للذات واستعدادا للتضحية والفداء لتظل وطنا أمنا مستقرا لشعبه العظيم.

بارككم الله وسدد خطاكم لما فيه خير مصر

>وكل عام وسيادتكم بخير.

>كما بعث الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة لرئيس الجمهورية بهذه المناسبة.

>وقد أصدر الفريق أول صدقى صبحى القائـد العـام للقـوات المسلحـة، وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـى توجيهًا لتهنئة قادة وضباط وصف وجنود القوات المسلحة والمشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بوزارة الإنتاج الحربى بمناسبـة حلول عيد الأضحى المبارك.

>كما أصدر الفريق محمود حجازى، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، توجيهًا لتهنئة قادة وضباط وصف وجنود القوات المسلحة بنفس المناسبة.