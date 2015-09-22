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بالصور.. الجيش الإسرائيلى يقتل فلسطينية بزعم حملها سكينا فى الخليل

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نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية صورًا لقيام جنود إسرائيليين بإطلاق الرصاص على فلسطينية فى قدميها بزعم أنها حاولت طعن جندى إسرائيلى فى الخليل.

اليوم السابع -9 -2015

وأضافت الصحيفة، أن الفلسطينية تدعى "هديل السلمونى"، التى حاولت الاقتراب من معسكر للجيش الإسرائيلى، موضحة أن مجموعة من الجنود استوقفوها موجهين أسلحتهم تجاهها وطلبوا منهم الكشف عن وجهها لكنها رفضت.
>اليوم السابع -9 -2015
>وأشارت الصحيفة إلى أن أحد الجنود شك فى سلوكها فأطلق الرصاص نحوها فسقطت قتيلة، وعلى الرغم من عدم ظهور أى ملامح سكين فى يدها إلا أن الجيش الإسرائيلى ادعى أنها كانت تحاول طعن أحد الجنود.
>اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

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مصر 365