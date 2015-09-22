محافظ أسيوط يتفقد الأعمال الإنشائية بمحطة مياه الوليدية‎

تفقد المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط، الاعمال الإنشائية بمحطة مياه الوليدية والتي يتم انشاؤها لتخدم مدينة أسيوط و9 قرى تابعة لمركز أسيوط بطاقة اجمالية قدرها 51 الف م3/يوم، بتكلفة اجمالية تتعدى 187 مليون جنيه، يرافقه المهندس محمد محفوظ رئيس قطاع أسيوط بشركة المقاولون العرب، والمهندس محمد صلاح رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

وقال محافظ أسيوط إن محطة المياه المرشحة على نهر النيل بمنطقة الوليدية تعمل على تغذية منطقة الوليدية وقرى شمال مركز أسيوط التسعة ومن بينها العدر وبهيج وسلام ومنقباد وبني حسين وعزبة خلف راشد ونجع سبع، ويبلغ طول الشبكات بها حوالي 41 كم بتكلفة تصل إلى 60 مليون جنيه، بينما تصل تكلفة المحطة إلى 127 مليون جنيه.

وأوضح المهندس عاطف المهدي بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، إنه تم الانتهاء من الاعمال المدنية وجاري تنفيذ الاعمال الكهروميكانيكية ويتبقى أعمال التشطيبات وأعمال المأخذ والتي ينتظر الانتهاء منها في فترة انحسار مياه نهر النيل.

> وأضاف المهندس محمد صلاح إن الطاقة التصميمية للمحطة تبلغ حوالي 600 لتر / ثانية وستساعد مع محطة نزلة «عبدالاله» في تغذية جميع مناطق مدينة أسيوط، بالاضافة إلى قرى شمال أسيوط، وأشار إلى إن موعد استلام المحطة مقرر له نهاية شهر ديسمبر من العام الحالي.