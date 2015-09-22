ضبط 7 قطع سلاح ناري و195 طلقة نارية في حملة أمنية بالشرقية

شنت قوات أمن الشرقية، حملة أمنية مكبرة على عدد من البؤر الإجرامية بالمحافظة بمدينة أبو كبير، حيث تم ضبط 7 قطع سلاح ناري، 195 طلقة نارية، و500 كيلو جرام لمخدر البانجو، و500 جرام لمخدر الحشيش،250 جرام لمخدر الهيروين.

وعقب تقنين الإجراءات تم توجيه حملة أمنية بالاشتراك مع قوات الأمن المركزى وقطاع مصلحة الأمن العام، وحال اقتراب القوات من مسكن ” أحمد . غ . م ” شهرته أشرف غانم ، سن 39 ، عاطل ، مقيم بندر أبوكبير ، سبق إتهامه فى 6 قضايا ” مخدرات , سلاح , شروع فى قتل ” والمطلوب ضبطه فى قضيتين ( شروع فى قتل وحيازة سلاح بالسجن المؤبد-شروع فى قتل بالسجن 15سنه)، قام وآخرين باعتلاء سطح المسكن وإطلاق الأعيرة النارية بكثافه تجاه القوات مما أدى لإصابة أحد المواطنين ” الذى تصادف مروره ” بطلق نارى بالصدر ، وتم نقله للمستشفى لإسعافه وتوفى عقب وصوله المستشفى.

قامت القوات الأمنية بمبادلة المتهمين إطلاق الأعيره النارية ونظراً لقيام المتهم بالإحتماء ببعض السيدات والأطفال فقد إستمر التعامل قرابة أربع ساعات حرصاً على سلامتهم .. حتى تمكنت القوات من دخول المسكن وتمكنت من ضبط المذكور حيث تبين إصابته بطلقتين وضبط بحوزته بندقية آلية FN عيار 7.62×51 مم بخزينتها (8) طلقات ، (2) خزينة آخرى بداخل كل منهما (15) طلقه لذات العيار .. وبندقية آليه عيار 7,62×39 بخزينتها (15) طلقه لذات العيار .. كما عثر على ” عمرو . أ . م ” سن 27 ، عاطل ، مقيم بندر أبوكبير ” متوفى إثر إصابته بطلق نارى ” وبجواره بندقيه آليه عيار 7,62×39 بخزينتها (5) طلقات لذات العيار ، وطبنجه حلوان عيار 9 مم داخلها خزينة فارغه.

وبتفتيش المسكن عثر على ( 96 طلقه عيار 7,62×51 , 64 طلقه عيار 7,62×39 ) .. كما عثر على المضبوطات الآتيه :- ( 6 ) أجوله كبيرة الحجم تحوى نبات البانجو المخدر وزنت ( 500 ) كيلو جرام . ( 3 ) أكياس لمخدر الحشيش وزنت ( 500 ) جرام .كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت ( 250 ) جرام . ( 3 ) فرد خرطوش محلى الصنع . أمن الشرقية يتمكن فى حملة أمنية مكبرة من ضبط ( 3 ) قطع سلاح نارى،( 13 ) قضية مخدرات، تنفيذ ( 283 ) حكم قضائى متنوع.