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وزير النقل ينهي جولته اليوم في موانئ السويس ويعد بـ 4 مشروعات

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وزير النقل ينهي جولته اليوم في موانئ السويس ويعد بـ 4 مشروعات وزير النقل ينهي جولته اليوم في موانئ السويس ويعد بـ 4 مشروعات

الدكتور سعد الجيوشى وزير النقل

قام، اليوم، الدكتور سعد الجيوشي وزير النقل، بزيارة تفقدية لموانئ السويس، رافقه اثناء الزيارة اللواء العربي السروي محافظ السويس، واللواء مهندس هشام ابو سنة رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر حيث تعتبر الزيارة الاولى بعد توليه وزارة النقل لمتابعة حركة نشاط الموانئ والمشروعات التنموية.

تفقد “الجيوشي” صالات الوصول و السفر بميناء بورتوفيق، ووعد باتخاذ كافة قرارات عاجلة لعودة خط الركاب بورتوفيق – ضبا للعمل مرة اخرى بعد مراجعة الاتفاقيات السابقة والعمل على تسهيل كافة الاجراءات اللازمة لعودة ميناء بورتوفيق للعمل والريادة و توفير فرص عمل جديدة.

و قال عبد الرحيم مصطفى المتحدث الإعلامي لهيئة موانى البحر الأحمر، إن وزير النقل بحث اعمال التطوير بالميناء خلال الفترة القادمة و منها انشاء رصيف خلف الشمالي بميناء بورتوفيق بطول 200-300 متر وعمق 10 متر، ورفع كفاءة بعض المباني، و اعادة تنسيق الموقع العام و انشاء مارينا لليخوت باستثمارات 300 مليون جنيه.

و كذا  بعض المشروعات التنموية بميناء الادبية ومنها انشاء محطة صب سائل، ومحطة صب جاف رقم ( 2 )، وتطوير ورفع كفاءة الارصفة البحرية، و تطهير حوض الميناء لزيادة الاعماق 14-15 متر.

وأضاف “مصطفى” إنه جاري دراسة انشاء سقالة بحرية لاستقبال سفن الغاز المسال FSRU- 3 بمنطقة رأس الادبية.

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