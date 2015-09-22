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ضبط عاطل بحوزته 150 لفافة هيروين فى القنطرة شرق بالإسماعيلية

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ضبط عاطل بحوزته 150 لفافة هيروين فى القنطرة شرق بالإسماعيلية ضبط عاطل بحوزته 150 لفافة هيروين فى القنطرة شرق بالإسماعيلية
تمكن ضباط مباحث قسم شرطة القنطرة شرق بالإسماعيلية من القبض على عاطل بحوزته 150 لفافة هيروين بقصد الاتجار.

تلقى اللواء على العزازى، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا بالقبض على المدعو (م.ع)، 38 سنة، عاطل، مقيم شارع التحرير دائرة قسم شرطة القنطرة شرق بحوزته 150 لفافة من مخدر الهيروين وزنت ما يقرب من 150 جرامًا بقصد الاتجار.

وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه عملية الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، كما تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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