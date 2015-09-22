ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات البخارية بقنا

تمكنت اليوم أجهزة البحث الجنائى بقنا من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات البخارية بمركز قفط.

تلقى اللواء صلاح حسان، مدير أمن قنا، إخطارًا من اللواء هشام خطاب، مدير المباحث الجنائية، بتمكن وحدة مباحث مركز قفط برئاسة الرائد محمد الخبير، من ضبط كل من: "محمد س ك"، 20 سنة، (سابق اتهامه فى قضية سرقة)، و"أحمد ا ب"، 19 سنة، و"احمد ع ع"، 28 سنة، و"اسامة م م"، 26 سنة، و"محمد ع ا"، 40 سنة، وعثر بحوزتهم على 4 مواتير لدراجات بخارية وأدوات ومفكات ومفاتيح وصواريخ لطمس أرقام الدراجات البخارية.

وأفادت الأجهزة الأمنية أنه بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 9 وقائع سرقة لدراجات بخارية، تم بإرشاد المتهمين وضبط الدراجات البخارية المبلغ بسرقتها.