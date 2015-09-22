ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات البخارية بقنا

تمكنت اليوم أجهزة البحث الجنائى بقنا من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات البخارية بمركز قفط.إعلان - Ads إعلان - Ads
تلقى اللواء صلاح حسان، مدير أمن قنا، إخطارًا من اللواء هشام خطاب، مدير المباحث الجنائية، بتمكن وحدة مباحث مركز قفط برئاسة الرائد محمد الخبير، من ضبط كل من: "محمد س ك"، 20 سنة، (سابق اتهامه فى قضية سرقة)، و"أحمد ا ب"، 19 سنة، و"احمد ع ع"، 28 سنة، و"اسامة م م"، 26 سنة، و"محمد ع ا"، 40 سنة، وعثر بحوزتهم على 4 مواتير لدراجات بخارية وأدوات ومفكات ومفاتيح وصواريخ لطمس أرقام الدراجات البخارية.
وأفادت الأجهزة الأمنية أنه بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 9 وقائع سرقة لدراجات بخارية، تم بإرشاد المتهمين وضبط الدراجات البخارية المبلغ بسرقتها.