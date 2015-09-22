أخبار عاجلة

حوار| هاجر الأولى في اختبارات الحكام: نفسي أحكم دولي.. وأهلاوية حتى النخاع -
محمد حلمي يرد على شيكابالا ويوجه رسالة للاعبي الزمالك: مش أنا -
مسؤول روسي: سنطلب جلسة بمجلس الأمن إثر الضربة الأمريكية على سوريا -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ59 صاروخًا عابرًا للقارات -
سقوط العداءة الأولمبية سامجونج في اختبار مفاجئ للمنشطات -
تيلرسون: لم نسع لموافقة موسكو على الضربة الأمريكية في سوريا -
«دواجن القاهرة» تطالب بتشريع لتحديد هامش الربح للتجار -
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات البخارية بقنا

Google+ Print
ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات البخارية بقنا ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات البخارية بقنا
تمكنت اليوم أجهزة البحث الجنائى بقنا من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات البخارية بمركز قفط.

تلقى اللواء صلاح حسان، مدير أمن قنا، إخطارًا من اللواء هشام خطاب، مدير المباحث الجنائية، بتمكن وحدة مباحث مركز قفط برئاسة الرائد محمد الخبير، من ضبط كل من: "محمد س ك"، 20 سنة، (سابق اتهامه فى قضية سرقة)، و"أحمد ا ب"، 19 سنة، و"احمد ع ع"، 28 سنة، و"اسامة م م"، 26 سنة، و"محمد ع ا"، 40 سنة، وعثر بحوزتهم على 4 مواتير لدراجات بخارية وأدوات ومفكات ومفاتيح وصواريخ لطمس أرقام الدراجات البخارية.

وأفادت الأجهزة الأمنية أنه بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 9 وقائع سرقة لدراجات بخارية، تم بإرشاد المتهمين وضبط الدراجات البخارية المبلغ بسرقتها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365