بالصور.. ضبط 184 قطة سلاح و1594 طلقة و34 قضية مخدرات بسوهاج

استهدفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج على مدار الأسبوعين الماضيين، عددا من البؤر الإجرامية وتجار السلاح والمواد المخدرة والمحكوم عليهم الهاربين من أحكام.

وأشرف على الحملة اللواء أحمد أبو الفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، وقادها العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية، والعميد منتصر عبد المنعم رئيس فرع الأمن العام، والعميد محمود حسن مفتش الأمن العام، بالاشتراك مع ضباط وحدات مباحث المراكز والأقسام على مستوى المديرية.

وقد أسفرت الحملات عن ضبط 184 قطعة سلاح مختلفة الأنواع، ما بين محلية الصنع وآلية وخرطوش، وكان مراكز جرجا وساقلته ودار السلام وطما من أكثر المراكز تجميعا لتلك الأسلحة، وفى نفس السياق تمكن الحملات على مدار الأسبوعين من ضبط 1594 طلقة حية مختلفة الأنواع والأعيرة بالإضافة إلى قنبلة غاز.

وفى مجال الاتجار بالمواد المخدرة تم ضبط 18 قضية اتجار كان من أهمها ضبط نصف كيلو هيروين بأخميم، و40 تذكرة لنفس المخدر بقسم ثان سوهاج، بالإضافة إلى ضبط صيدلانية تقوم بإدارة الصيدلية الخاصة بها عملية الاتجار بالأقراص المخدرة بلغت جملة ما تم ضبطه 6000 قرص مخدر مختلف الأنواع.

كما تم ضبط 18 قضية تعاطى للمواد المخدرة ما بين سجائر محشوة بمخدر الحشيش، وأخرى بمخدر البانجو وإلى ضبط عدد من الأقراص المخدرة، خاصة مخدر الترامادول والتامول بحوزة الأفراد بقصد التعاطى.

أما فى قضايا الأداب العامة فتم تحرير 79 قضية أداب عامة، كان من أهما ضبط مستودع للخمور بدائرة قسم طهطا يديره مالكه بدون ترخيص حيث تم ضبط 18 ألف زجاجة خمور مختلفة الأنواع والأحجام، ما بين مهربة من الجمارك وبين خمور محلية بعضها منتهى الصلاحية، وتم التحفظ عليها ومالكها تمهيدا لاستكمال باقى تحقيقات النيابة العامة.

وفى مجال قضايا الأموال العامة تم ضبط 7 قضايا أموال 3 أشحاص من بينهم ربة منزل قاموا بالاستيلاء على مليون و200 ألف من بعض الأشخاص بزعم توظيفها فى تجارة العقارات مقابل أرباح 30% سنويا، إلا أنهم امتنعوا عن السداد، وقاموا بالاستيلاء على أصل المبلغ، كما تم ضبط مندوب مبيعات قام بابتزاز بعض الأشخاص بموجب محررات رسمية مزورة والحصول على أحكام قضاية ضدهم، ومساومتهم والحصول منهم على مبالغ مالية فى مقابل التنازل عن تلك القضايا.

أما فى مجال ضبط التشكيلات العصابية فتم ضبط 4 تشكيلات عصابية منها تشكيل لخطف حقائب السيدات بدائرة قسم ثان سوهاج، وتشكيل عصابى يقوم بالسطو المسلح على السيارات والاستيلاء على ما بها، وكان آخر واقعة له بمركز أخميم عقب استيلائه على سيارة محملة بعدد 42 رأس غنم، وذلك بعد مطاردة بالمنطقة الجبلية.

وفى مجال قضايا التموين تم تحرير 172 قضية تموينية كان آخرها ضبط طن ونصف لحوم مفرومة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى داخل ثلاجات أشهر مطعمين بمدينتى طهطا سوهاج، وضبط 15 طنا ناقص الوزن داخل مستودع تموينى و5 أطنان ملح طعام غير صالح للاستخدام، بالإضافة إلى قضايا الأسعار وعدم الإعلان عنها.

وفى مجال المخالفات المرورية تم تحرير 8576 مخالفة مرورية متنوعة ما بين رخص قياده منتهية وسيارات بدون خط سير واستخدام للهاتف المحمول أثناء القيادة وعدم استخدام حزام الأمان أثناء القيادة، وتصالح فورى على نموذج 125 مرور وضبط 192 دراجة بخارية بدون لوحات أو تراخيص، أما فى مجال تنفيذ الأحكام فقد تم ضبط 66 جناية و7153 جنحة و2658 جنحة مستأنفة و809 مخالفات متنوعة.



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