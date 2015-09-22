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حبس عاطل 4 أيام بتهمة الاتجار فى الحشيش بسوهاج

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حبس عاطل 4 أيام بتهمة الاتجار فى الحشيش بسوهاج حبس عاطل 4 أيام بتهمة الاتجار فى الحشيش بسوهاج
أمرت نيابة قسم أول سوهاج وسكرتارية جميل محمد عبد الله، بحبس المتهم "كريم.ب.ط" عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بالاتجار فى الحشيش.

كانت معلومات قد وردت لضباط مباحث قسم أول سوهاج تفيد بقيام المتهم بالاتجار فى الحشيش بدائرة القسم، وترويجها على عملائه، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية.

وبعد استئذان النيابة العامة، تم القبض على المتهم وبحوزته عدد من قطع الحشيش كانت معدة للبيع، بمواجهة المتهم اعترف بالاتجار فى المخدرات، وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام ومصادرة المضبوطات.

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