وزير السياحة يعقد اجتماع مع رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية

عقد هشام زعزوع وزير السياحة، اجتماعًا مع إلهامي الزيات رئيس اتحاد الغرف السياحية وممثلين عن الاتحاد، وبحضور سامى محمود رئيس هيئة تنشيط السياحة، حيث تم خلال الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات وعلى رأسها تلك المتعلقة بالتنشيط والترويج السياحي.

استهل الوزير الاجتماع بالتأكيد على أهمية الترويج للمقصد المصرى بما يكفل تحسين الصورة الذهنية لدى السائح وبث رسالة طمأنة إلى جانب إبراز المقومات السياحية المتميزة للمقصد المصرى.

وأبدى الوزير موافقته على بعثات “طرق الأبواب” إلى كل من أمريكا وكندا وقوافل جورجيا وأذربيجان وأوزباكستان إضافة إلى الفعاليات التى سوف تقام فى بلجيكا وهولندا، حيث وجه الوزير بأن يتم إعداد ملف كامل وتفصيلى قبل كل زيارة لأحد الأسواق السياحية يتضمن مطالب منظمي الرحلات فى هذا السوق وكيفية تنفيذها بما يكفل زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى جانب تقديم حلول لأى مشكلات تحول دون ذلك على أن يتم ذلك بالتنسيق مع المكاتب السياحية بالخارج والاتحاد المصرى للغرف السياحية.

يتعلق بالمكاتب السياحية بالخارج طالب زعزوع بإعادة النظر والتقييم فيما يخص دول الإشراف التابعة لهذه المكاتب، والعمل على تنظيم برامج تدريبية للمرشحين بالعمل بها، مشيرا إلى أنه بالنسبة لاختبارات الالتحاق بالعمل فى المكاتب السياحية بالخارج يتم إجراء هذه الامتحانات فى الموعد المحدد لها يوم 8 أكتوبر ويتم تشكيل لجنة لاختبار المتقدمين.