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مؤتمر بينيتث – عن رونالدو الذي لا يمس وصافرات الاستهجان.. والثأر من بلباو

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مؤتمر بينيتث – عن رونالدو الذي لا يمس وصافرات الاستهجان.. والثأر من بلباو مؤتمر بينيتث – عن رونالدو الذي لا يمس وصافرات الاستهجان.. والثأر من بلباو

يؤمن المدير الفني لريال مدريد رافائيل بينيتث أن هناك لاعب واحد في تشكيل الفريق الملكي لا يمكن المساس به أو الجدال عليه وهو كريستيانو رونالدو.

جاء هذا في المؤتمر الصفحي الذي عقده المدرب الإسباني يوم الثلاثاء للتحدث عن لقاء أتليتك بلباو في ملعب سان ماميس في خامس جولات الدوري الإسباني.

وكل ما يلي على لسان بينيتث.

"نعلم أن بلباو فريق صعب للغاية وريال مدريد خسر في سان ماميس الموسم الماضي بثلاثة أهداف، يجب أن نكون في قمة تركيزنا خلال المباراة".

"راؤول جارسيا وأريتز أدوريز هما من يشكلان خطورة الفريق الهجومية، بلباو فريق رائع متحد جدا داخل الملعب ولديه أسلوب لعب منظم وهو ما يرهق منافسيه دائما".

"لذلك قمت بتحضير اللاعبين جيدا وجعلتهم يشاهدون لقطات مصورة لمباريات بلباو السابقة حتى نكون على أتم استعداد للمباراة".

"لم يسبق لي مطلقا اللعب في سان ماميس، لكن الفرق التي دربتها خاضت بعض المباريات هنا، والآن أنا سوف أذهب إلى هناك مع ريال مدريد".

"فريقي قادر على تحقيق الفوز في أي ملعب، وأتمنى أن نظهر ذلك الأمر في المباراة غدا".

رونالدو لا يمس

"هناك لاعب واحد فقط لا جدال عليه وهو رونالدو، وباقي اللاعبين جيدين للغاية وهم عليهم تقديم أفضل ما عندهم".

"رونالدو يصنع الفارق دائما، هو يستطيع القيام بذلك الأمر في كل الأوقات ويحتاج لعمل ذلك كثيرا".

"الإحصائيات في لقاء شاختار دونتيسك أظهرت أن رونالدو كان هو أكثر اللاعبين ركضا، هو يعرف كيف يتغلب على الإجهاد خلال اللقاءات".

"أنا لا أفضل أي لاعب على الآخر، لكن الأمر بالنسبة إلي هو مساعدة اللاعب الذي يسجل 60 هدفا للفريق خلال الموسم".

صافرات الاستهجان

"لقد كنت أذهب دائما إلى سانتياجو برنابيو والجمهور يحب أن يرى دائما عمل شاق من اللاعبين وجهد كبير مبذول".

"جرانادا نجح في الضغط علينا واكتسبوا الثقة خلال المباراة وكان لديهم العديد من الفرص على مرمانا، لكن ما يهم في النهاية هو إننا حقنا الفوز ولم نستقبل أي هدف رغم تلقي 20 تسديدة على المرمى".

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