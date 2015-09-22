أخبار عاجلة

حوار| هاجر الأولى في اختبارات الحكام: نفسي أحكم دولي.. وأهلاوية حتى النخاع -
محمد حلمي يرد على شيكابالا ويوجه رسالة للاعبي الزمالك: مش أنا -
مسؤول روسي: سنطلب جلسة بمجلس الأمن إثر الضربة الأمريكية على سوريا -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ59 صاروخًا عابرًا للقارات -
سقوط العداءة الأولمبية سامجونج في اختبار مفاجئ للمنشطات -
تيلرسون: لم نسع لموافقة موسكو على الضربة الأمريكية في سوريا -
«دواجن القاهرة» تطالب بتشريع لتحديد هامش الربح للتجار -
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. سيدتي

كيف تحمين طفلك من أمراض موسم الحج؟

Google+ Print
كيف تحمين طفلك من أمراض موسم الحج؟ كيف تحمين طفلك من أمراض موسم الحج؟

الثلاثاء 22-09-2015 18:21

في كل موسم حج تنتشر الكثير من الأمراض المعدية والتي يصاب بها مختلف سكان ، نظراً لكثافة الحجاج القادمين من مختلف دول العالم، والمقلق أن الأطفال هم أكثر المصابين بأمراض موسم الحج نظراً لقلة المناعة لديهم.

أخصائي طب الأطفال الدكتور أشرف باشراحيل يقدم لك مجموعة من النصائح المهمة في وقاية الأطفال من أمراض موسم الحج وهي:


- من المهم أولاً عدم اصطحاب الأطفال إلى الحج طالما هم تحت سن البلوغ.
- تجنب اصطحاب الأطفال عند زيارة حجاج قادمين من خارج المملكة لمنع العدوى من أي مرض.
- عدم ذهاب الطفل للمستشفيات وحتى المطارات دون حاجة.


- التركيز على الغذاء الذي يرفع من مناعة الجسم لدى الأطفال.
- تجنب التجمعات الكثيرة كالمولات التجارية والحدائق، كون الجو العام غير مستقر.
عدم التهاون في علاج الطفل في حال بدت عليه أي أعراض تعب حتى لو كانت بسيطة، فقد تكون مؤشر لبداية مرض.


- عودي طفلك على النظافة وغسل اليدين باستمرار.
- فحص جسد الطفل وأظفاره ولسانه دائماً، وفي حال وجود أي تغير يجب مراجعة الطبيب المختص فوراً.
- هنالك تطعيمات وقائية متعددة متوفرة في معظم المستشفيات وحسب كل فئة عمرية، يمكن إعطائها للأطفال خلال موسم الحج لتفادي الإصابة بالأمراض كالإنفلونزا والحمى الشوكية وغيرها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020

وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة

وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة