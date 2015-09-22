كيف تحمين طفلك من أمراض موسم الحج؟

في كل موسم حج تنتشر الكثير من الأمراض المعدية والتي يصاب بها مختلف سكان السعودية، نظراً لكثافة الحجاج القادمين من مختلف دول العالم، والمقلق أن الأطفال هم أكثر المصابين بأمراض موسم الحج نظراً لقلة المناعة لديهم.

أخصائي طب الأطفال الدكتور أشرف باشراحيل يقدم لك مجموعة من النصائح المهمة في وقاية الأطفال من أمراض موسم الحج وهي:



- من المهم أولاً عدم اصطحاب الأطفال إلى الحج طالما هم تحت سن البلوغ.

- تجنب اصطحاب الأطفال عند زيارة حجاج قادمين من خارج المملكة لمنع العدوى من أي مرض.

- عدم ذهاب الطفل للمستشفيات وحتى المطارات دون حاجة.



- التركيز على الغذاء الذي يرفع من مناعة الجسم لدى الأطفال.

- تجنب التجمعات الكثيرة كالمولات التجارية والحدائق، كون الجو العام غير مستقر.

عدم التهاون في علاج الطفل في حال بدت عليه أي أعراض تعب حتى لو كانت بسيطة، فقد تكون مؤشر لبداية مرض.



- عودي طفلك على النظافة وغسل اليدين باستمرار.

- فحص جسد الطفل وأظفاره ولسانه دائماً، وفي حال وجود أي تغير يجب مراجعة الطبيب المختص فوراً.

- هنالك تطعيمات وقائية متعددة متوفرة في معظم المستشفيات وحسب كل فئة عمرية، يمكن إعطائها للأطفال خلال موسم الحج لتفادي الإصابة بالأمراض كالإنفلونزا والحمى الشوكية وغيرها.