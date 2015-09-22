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العثور على جثة فلسطينى متحللة بمنزله بأبوكبير بالشرقية

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العثور على جثة فلسطينى متحللة بمنزله بأبوكبير بالشرقية العثور على جثة فلسطينى متحللة بمنزله بأبوكبير بالشرقية
عثر أهالى مدينة أبو كبير بمحافظة الشرقية اليوم، الثلاثاء، على جثة متحللة لمواطن فلسطينى، داخل منزله، وتم انتقال الشرطة لمكان الواقعة، وتبين أنه متوفى منذ 3 أيام، وتحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

تلقى اللواء خالد يحيى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عبداللطيف الحناوى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغًا بالواقعة، وانتقل المستشار أحمد صلاح قاسم، مدير نيابة أبو كبير إلى موقع الحادث، وتبين أن الجثة لمواطن يدعى "مطر,م" 60 سنة، متوفى داخل منزله من 3 أيام، وتم التحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة وجار تحرير محضر بالواقعة.

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