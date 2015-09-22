«المصريين الأحرار»: الحزب يحترم سيادة القانون ومحاولات المدعين لن تعرقلنا

أشاد دكتور عصام خليل، الأمين العام، القائم بأعمال رئيس حزب المصريين الأحرار، بالقضاء المصري المعهود بالنزاهة والشفافية وأحكامه العادلة التي تعيد الأمور لنصابها الصحيح.

وقال القائم بأعمال رئيس الحزب، إن “المصريين الأحرار” يحترم سيادة القانون، ولا يجرؤ أحد المزايدين بادعاء الكذب الافتراء، بأن هناك نزاعات أو ما شابه ذلك، مؤكدا أن الحزب يعد الأكثر استقرارا على الساحة.

وأكد “أن محاولات ومزاعم المدعين أو المنتفعين لن تعرقل مسار حزبنا في دعم ودفع الدولة المصرية للأمام، وإعلاء دولة القانون، مشددا أنه لا تهاون مع من يهدفون المساس بسمعة حزب أسس على قواعد ومبادئ وطنية.

وكانت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، قد قضت برفض الطعن الذي أقامه أحد الأشخاص – تقدم الحزب ضده ببلاغ للنائب العام لانتحاله صفة رئيس الحزب- لاستبعاد جميع مرشحي الحزب من الانتخابات البرلمانية لانتفاء القرار الإداري.

وفي بيان لـ”المصريين الأحرار” أكد الحزب أن أحد المدفوعين من قبل خصومه قد تقدم بطعن للقضاء الإداري مطالباً باستبعاد جميع مرشحي الحزب من الانتخابات البرلمانية.

ويؤكد حزب “المصريين الأحرار” أن اللجنة القانونية للحزب تقدمت ببلاغ للنائب العام ضد شخص انتحل صفة قيادية بالحزب، وأقام دعوى زاعمًا بأنه رئيس الحزب ومؤسسه، رغم أنه ليس عضوا بالحزب”.

ومن منطلق احترام “المصريين الأحرار” لسيادة القانون ودولة المؤسسات، تقدم الحزب بالبلاغ ضد منتحل صفة قيادية بالحزب بهدف أغراض سياسية مدفوعة ضد الحزب تزامنا مع اقتراب الانتخابات البرلمانية.

ويؤكد “المصريين الأحرار” أنه سيتعقب وفقا للسبل القانونية المشروعة كل من تسول له نفسه انتحال صفات قيادية داخل الحزب بغرض تشويهه أو لتحقيق منافع شخصية، وأن محاولات البعض لن تعيق الحزب عن دعمه للوطن، ومساندة الرئيس في مسيرة البناء والارتقاء بالبلاد.