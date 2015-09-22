المطار يرحل 54 سودانيًا حاولوا التسلل إلى إيطاليا

رحلت سلطات مطار القاهرة الدولي 54 سودانيًا إلى الخرطوم، تم القبض عليهم الأيام الماضية أثناء محاولاتهم التسلل إلى إيطاليا عبر مراكب صيد من شواطئ محافظة كفر الشيخ.

صرحت مصادر أمنية، أن المرحلين وصلوا فى مأمورية أمنية من محافظة كفر الشيخ، حيث تم القبض عليهم خلال محاولاتهم التسلل على مراكب صيد من عدة مناطق بشواطئ المحافظة متوجهين إلى إيطاليا فى رحلة هجرة غير شرعية بواسطة سمسار مقابل مبالغ مالية، وتم الاتصال بالسفارة السودانية لدى مصر، حيث أصدرت وثائق سفر لهم وترحيلهم على رحلتى تاركو إير رقم 115 و بدر إير رقم 685 إلى الخرطوم.